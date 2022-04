Conceição explica ausência de João Mário no FC Porto-Portimonense

Lateral não integrou a ficha de jogo da partida da ronda 30.

A ausência de João Mário na ficha de jogo causou surpresa no encontro entre FC Porto e Portimonense, ganho pelos dragões por 7-0.

"Teve a ver com o estado febril em que se encontrava e não podia jogar", explicou Sérgio Conceição, treinador dos dragões, após o encontro da ronda 30.

Já com o segundo lugar assegurado, e consequente entrada direta na próxima fase de grupos da Champions, o FC Porto aumentou para nove os pontos de vantagem para o Sporting, que no domingo recebe o Benfica. "Fico mais desconfiado com estes resultados. São os tais resultados de embalar, e não vou em cantigas. Até agora o grupo não me tem desiludido nesse sentido. Um estádio com 48 mil pessoas, na véspera de um dia importante como a Páscoa... É bom passar a Páscoa em cima de um resultado destes. Estamos perto, mas não conseguimos nada ainda", referiu na sala de imprensa.