Conceição explica atraso: "Foi por causa do controlo anti-doping, o segundo desta semana"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) diante do Benfica, no Estádio do Dragão. A partida é referente à 10.ª jornada da Liga Bwin.

A conferência de imprensa de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em antevisão ao clássico com o Benfica, sofreu um atraso de cerca de dez minutos.

O técnico dos dragões, em conversa com a comunicação social, acabou por revelar o motivo do atraso: "Foi por causa do controlo anti-doping, o segundo desta semana".

O primeiro controlo foi efetuado a nível nacional. Esta quinta-feira houve novo teste no Olival, mas desta feita a cargo da UEFA.

O FC Porto recebe o Benfica no Estádio do Dragão na sexta-feira, às 20h15, em partida da 10.ª jornada da Liga Bwin.