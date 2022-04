Sérgio Conceição: "Nada de surpreendente, uma vitória justíssima"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em reação à vitória folgada sobre o Portimonense, por 7-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin, ocorrido este sábado

Análise: "Tornámos o jogo fácil. Tivemos uma atitude competitiva como tem sido habitual, nomeadamente contra o Boavista e o V. Guimarães, se fôssemos mais eficazes esses jogos não terminariam com vantagem mínima. Hoje conseguimos materializar todo o poder ofensivo, a capacidade de criar situações de golos. Estivemos muito concentrados no equilíbrio defensivo, muito fortes na reação à perda. A equipa esteve dentro do que é habitual, trabalhado. Nada de surpreendente, uma vitória justíssima, mais uma batalha ganha, mas ainda faltam alguns jogos."

Pé sempre em cima do acelerador/exigência: "É o mínimo que exigimos. Não podemos pensar no volume do resultado, nem pensar que estamos perante 48 mil pessoas, que estamos a jogar em casa. Essa tem de ser a atitude diária de quem trabalha aqui, em cada treino, em cada minuto que dispensa no nosso clube. Fico contente por isso. Aqui não há 11 jogadores, existe um grupo todo disponível, com uma atitude que nós queremos e exigimos. O compromisso com aquilo que é pedido tem de estar sempre presente em cada lance. Não é nenhum chavão, não digo para que fique bem. Do primeiro ao último minuto, nota-se, os jogadores tentam dar o máximo, ir ao limite, associando o talento e a organização, o que resulta em exibições acima da média."