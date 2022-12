Declarações do treinador do FC Porto na sala de imprensa após o triunfo por 2-0 frente ao Gil Vicente, para os quartos de final da Taça da Liga.

Sérgio Conceição viu o amarelo na segunda parte do jogo com o Gil Vicente por não ter a braçadeira. O treinador do FC Porto evidenciou a surpresa por ter visto o cartão de Manuel Mota na entrevista rápida da SportTV e voltou ao assunto na sala de imprensa.

"É a primeira vez, acho que é inédito. Até porque [Manuel Mota] não tinha ido ao banco, não tinha avisado. Eu estava sentado a refletir sobre algumas situações do jogo. A forma como vem, a agressividade com que se fala... Acho que não é bom. Quando tirei o casaco, a braçadeira foi junto e nem me lembrei da braçadeira, estou ali a ver o jogo. Mas pronto, está escrito, quando o treinador não tem a braçadeira no braço o árbitro pode dar amarelo e foi essa a razão", disse aos jornalistas.

O FC Porto, recorde-se, venceu por 2-0 e marcou encontro com o Académico de Viseu na final four.