Conceição: "Esta vantagem não serve de nada. Queremos ganhar o jogo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com a Lázio, da segunda mão do play-off da Liga Europa. Encontro com início às 17h45 de quinta-feira.

Jogo da segunda mão: "Estamos a meio da eliminatória, temos 90 e poucos mintos para fazer e temos de procurar o resultado. Esta vantagem não serve de nada, é importante sermos mais competentes do que fomos na primeira parte aqui. Queremos ganhar o jogo."

Rúben Semedo: " Estão todos convocados, excetuando o Wendell, castigado, e Manafá, que não pode. O Rúben teve alguns minutos na equipa B porque acho que é importante ter jogo além do trabalho que faz nos treinos. É mais um elemento para ajudar a equipa."

Lázio joga em casa: "Para estas equipas que têm uma identidade bem definida, jogar em casa ou fora não muda nada Com os adeptos há sempre esse extra, mas vamos apanhar uma Lázio agressiva, a construir, uma equipa que tenta ser pressionante, que poderá mudar um ou outro jogador. As características são diferentes dos que jogaram aqui no Dragão. É importante olhar para essa dinâmica coletiva. Estamos precavidos. Trabalhamos muito e ao pormenor o que são os adversários e nós como equipa."

Vantagem de 2-1: "Nós não pensamos nisso, olhamos para os 180 minutos e estamos a meio. A nossa postura não tem que mudar, vamos à procura de fazer golos, ganhar o jogo... Uma coisa é a atitude dos jogadores, outra coisa é a postura da equipa. Faz parte da estratégia do jogo. Durante 90 minutos é impossível ter sempre a mesma postura. É olhar para diferentes momentos no jogo e não só para pressionar mais alto ou mais baixo. Poderá haver uma ou outra nuance no jogo."