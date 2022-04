Conceição esclarece situação dos lesionados e revela a sua convicção sobre o FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 20h30, no Estádio do Dragão).

Lesionados: "O Uribe está fora, assim como o Bruno Costa. O Manafá já sabem que tem um longo período [de recuperação pela frente]. É isto"

O que a equipa tem de melhorar para roçar a perfeição: "Para atingir a perfeição devíamos ter feito, por exemplo, no último jogo, três ou quatro golos, sermos mais eficazes em termos ofensivos. E não devíamos ter permitido dois ou três remates do Vitória, para sermos uma equipa a roçar a perfeição. Acho que é muito difícil no futebol. Hoje defrontamos adversários, independentemente do nome, ou de serem mais fortes ou mais frágeis, as equipas estão bem preparadas, há qualidade nos plantéis e equipas técnicas. Cada vez o trabalho é melhor. Com toda a sinceridade. Encontramos sempre dificuldades diferentes. Isto depois vem meter a descoberto algumas das situações menos positivas que se passam nos jogos. Cabe-nos a nós durante a semana andar em cima das coisas boas que fazemos e trabalhas aspetos que não correm tão bem. Em muitas situações estivemos a um bom nível, que dá para que o adversário não conseguia superiorizar-se no jogo e que nós consigamos os três pontos."

Convicção em relação ao FC Porto, tendo em conta a convicção de Rúben Amorim que o Sporting ganhará os jogos todos até final: "A minha convicção é que vamos trabalhar diariamente de uma forma muito forte, muito concentrada, muito focada e muito comprometida em tentar ganhar o nosso próximo jogo."

