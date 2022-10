Conceição: "Era preciso desbravar caminho, trabalhar muito e falar pouco"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois do triunfo por 2-0 em Portimão, na jornada nove do campeonato.

A vitória: "Penso que foi um triunfo justo e um jogo competente da minha equipa. Nos primeiros 15 minutos, não entrámos da forma como tínhamos perspetivado, mas a partir daí tivemos o controlo do jogo. Fizemos um golo e tivemos mais uma ou outra ocasião para sair ao intervalo com mais golos. A equipa continua a crescer, os jogadores continuam a perceber aquilo que nós queremos e, quando é assim, as coisas tornam mais fáceis. O jogo não foi fácil, até pelo momento do Portimonense, que no segundo tempo conseguiu criar algumas situações no nosso terço defensivo, onde poderíamos e deveríamos ter outra competência em alguns momentos do jogo. É importante, aproveitando o jogo que finalizámos, para corrigir."

Bom momento depois da paragem: "Foi ter percebido que algumas coisas não estavam bem e trabalhar em cima disso. Houve conversas com o grupo de trabalho, apesar de nem todos estarem presentes, mas estamos em permanente comunicação com toda a gente, mesmo com os jogadores nas seleções. Foi trabalhar em cima de alguns erros, voltar à base e meter cá para fora algumas das características fundamentais no futebol moderno, aquilo que a minha equipa sempre teve e não estávamos a ter. Estávamos num mau momento, era preciso desbravar caminho, trabalhar muito, falar pouco e esse é o único caminho que eu conheço para sair de momentos menos bons."

Calendário: "O [jogo] mais importante é o próximo. É mesmo assim. Não podemos preparar o jogo de Anadia ao mesmo tempo que preparamos Leverkusen. E nem é o próximo, porque amanhã ainda vamos olhar para alguns momentos do jogo de que não gostei muito e trabalhar em cima disso. E a partir de segunda-feira, trabalhar Leverkusen da melhor forma. Houve uma mudança de treinador [no Bayer Leverkusen], é um jogo importante para as duas equipas, vai ser uma verdadeira final também. Estamos atentos a isso, sabendo que fazendo um bom resultado na Alemanha temos as nossas chances de passar".