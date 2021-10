Conceição elogia Ibrahimovic e brinca: "Ele é que está velho, eu estou novo"

Treinador português reencontra o avançado sueco terça-feira, para a Champions.

Sérgio Conceição volta a reencontrar Zlatan Ibrahimovic, agora como treinador do FC Porto. Antes do duelo de terça-feira para a Champions, o técnico dos dragões recuou ao passado, a 2002, na altura em que, ao serviço do Inter e ainda como jogador, defrontou o sueco, que então vestia a camisola do Ajax.

"Ele é que está velho, eu estou novo. Eu para treinador estou novo, ele está velho para jogador", atirou Conceição, com boa disposição, à TNT Sports.

"Ganhámos 1-0, foi muito equilibrado", lembrou, deixando elogios ao avançado de 40 anos. "Está fantástico para a idade dele, só diz do grande profissional que é. Dei o exemplo do Pepe, como podia dar do Lewandowski ou do Cristiano, a nossa grande referência em Portugal. São super profissionais e muito atentos no treino e no tal treino invisível que é tão importante como o treino de campo", disse ainda.