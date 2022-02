Conceição elogia FC Porto e aborda coincidência com Pepe: "Deve-se a trabalho coletivo"

Declarações do treinador do FC Porto em reação ao triunfo sobre o anfitrião Arouca (0-2), em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin

Análise à 16.ª vitória seguida no campeonato: "É sempre difícil jogar aqui, num relvado que não é fácil de jogar, contra uma equipa bem organizada, agressiva, com muita intensidade no jogo. Houve pouca espetacularidade, poucos lanços no último terço. Tivemos um golo anulado por 5 centímetros, uma outra situação na primeira parte, não criámos mais pela qualidade defensiva do Arouca do que por demérito nosso. Na segunda parte, entrámos fortes, conseguimos marcar, situações para poder definir doutra forma. Podíamos ter ampliado a vantagem, mas seria exagerado e injusto para que o Arouca fez em campo."

Baliza a zero em dia de regresso de Pepe: "Deve-se a trabalho coletivo. Não sofrer tem que ver com a boa organização em todos os setores. A solidez defensiva é essencial para ganhar jogos. Hoje estivemos bem. Não sendo um treinador conservador, não gosto de sofrer golos porque fica mais difícil ganhar."

Plano intacto após golo do Vitinha: "Mantive o plano porque queria chegar rapidamente ao segundo golo. Faltou-nos capacidade para atacar mais as costas da defesa do Arouca, principalmente no primeiro tempo. Procurei isso com o Galeno, para dar mais peso ao ataque, com a entrada do Taremi também. Houve mais projeção por parte do lateral direito. O João Mário dá-nos essa profundidade. Com as alterações, melhorámos e conseguimos o objetivo."

16 vitórias seguidas no campeonato: "Faz sentido se ganharmos o campeonato em maio. As vitórias devem servir para festejar títulos."

Exibições de Galeno e Eustáquio: "Têm ainda alguma coisa a sofrer para chegarem ao ponto que queremos. Disse isso na antevisão ao jogo. É preciso treino e tempo para se associarem da melhor forma com os colegas. A qualidade está lá. Se vieram para ajudar, é porque achei que têm potencial para isso."

Utilização de Pepe em Arouca: "A partir de hoje à noite, vamos pensar no próximo jogo com o Sporting. Era importante o Pepe entrar de início."

Estado de Diogo Costa: "Foi fazer exames ao hospital. Não sabemos pormenores. Era impeditivo para ficar em campo."