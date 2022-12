Sérgio Conceição: "Percebemos que faltam muitos pontos por disputar"

O FC Porto, segundo colocado, com 29 pontos, a oito do líder Benfica, recebe o Arouca, nono, com 19, na quarta-feira, às 21:15, no Estádio do Dragão, no Porto, num embate da 14.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa

Sérgio Conceição mostrou-se esta terça-feira reticente quanto à hipótese de o FC Porto se reforçar na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2023, a um dia do reinício da Liga Bwin.

"Pela minha experiência no FC Porto, se tivermos de inserir alguém, tem de ser um atleta que não deixe dúvidas. Uma coisa é uma lesão ou a necessidade urgente em relação a uma posição que pensamos que tem de ser reforçada, senão acho que não vale a pena. Não há essa capacidade no mercado nacional de ir buscar alguém que teoricamente não deixe dúvidas ao chegar ao contexto FC Porto, com uma exigência enorme", observou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, na quarta-feira, para a 14.ª jornada, primeira depois da interrupção do campeonato para o Mundial'2022.

A última partida dos campeões nacionais no ano civil antecede a reabertura do mercado, mas Sérgio Conceição assume estar "muito satisfeito" com o seu plantel, consciente da ausência do "poderio financeiro de outros tubarões" para fazer ajustes a meio da época.

"Quando um jogador que possa vir para cá começa a sentir aquilo que é o FC Porto e a estar mais preparado para a nossa exigência diária já está a acabar o campeonato e não vale a pena, sinceramente. Não sei se com isto dei a entender alguma coisa ou não, mas é o meu sentimento, pois já tivemos experiências que não correram tão bem", rebobinou.

As metas traçadas pelos "dragões" têm "uma visão muito curta" e incidem no embate com o Arouca, que vive o melhor arranque de sempre em seis presenças na Liga Bwin e vem de cinco jogos invictos e três vitórias seguidas no percurso até à "final four" da Taça da Liga.

"É uma equipa que está num bom momento e no melhor período do [treinador] Armando [Evangelista]. Vem de cinco vitórias seguidas fora, só perdeu um jogo nessa condição, e tem bons jogadores, que sabem o que fazer como equipa em todos os momentos. Isso é uma vantagem muito grande. Conhecem-se bem, estão bem treinados e são uma equipa pragmática, com qualidade e diferentes atributos que lhes permitem ser fortes", avaliou.

Admitindo que o estatuto de emblema pertencente à região interior do país "não é muito convidativo, mesmo para os próprios atletas", o técnico dos "azuis e brancos" enalteceu o "excelente trabalho" efetuado pelo presidente Carlos Pinho e toda a estrutura do Arouca.

"O Armando [Evangelista] tem feito um trabalho muito interessante e tem vindo a crescer como treinador, tal como eu. A cada dia e ano que passa vamos ficando mais fortes. Faz parte da evolução. É verdade que são contextos distintos [entre FC Porto e Arouca], mas não é fácil treinar estas equipas, que também eu orientei. Nesta fase, o Arouca tem uma formação sólida, da qual gosto bastante, daí as dificuldades para quarta-feira", advertiu.

No duelo entre os únicos dois clubes ainda envolvidos nas três provas nacionais, Sérgio Conceição pede um FC Porto "atento" para "fazer tudo para ganhar o jogo" e "ir atrás do primeiro lugar", ocupado pelo Benfica, com oito pontos de vantagem sobre os "dragões".

"Afastamento precoce do Benfica na Taça da Liga? Não estamos à procura de estímulos nos adversários. Os estímulos que procuramos são dentro do nosso trabalho, focando nos nossos jogadores e na equipa. O maior estímulo é esse. Percebemos que faltam muitos pontos por disputar e temos muito campeonato pela frente. Agora, sabemos que a nossa margem de erro é menor em relação ao rival e temos de correr atrás do prejuízo", frisou.

Em busca da 10.ª vitória na Liga Bwin, e 20.ª em todas as provas em 2022/23, os "dragões", que voltam a receber o Arouca em janeiro nos "oitavos" da Taça de Portugal, estão sem Francisco Meixedo, Pepe, Zaidu, Stephen Eustáquio e Evanilson, todos devido a lesão.

"O Diogo Costa é titular da seleção nacional, fez o que fez no campeonato e na Liga dos Campeões até ao Mundial'2022 e vai naturalmente voltar para jogar", assegurou Sérgio Conceição, que concedeu a titularidade na baliza a Cláudio Ramos em quatro jogos da Taça da Liga, prova na qual os dois clubes se podem defrontar no próximo mês na final.

Em caso de triunfo no seu 298.º jogo, Sérgio Conceição vai igualar José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias alcançadas à frente do clube "azul e branco", com 215.