Conceição e uma questão sobre o Benfica: "Não embarco nessa teoria"

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Belenenses, da jornada 17 do campeonato.

Luta a dois e Benfica fora da luta pelo título? "Sinceramente, não embarco nessa teoria. Os campeonatos passados são a prova que ninguém fica arredado do título a sete ou nove pontos. Cada vez mais é difícil ganhar pontos e jogos. Eu acho que existem quatro equipas, mais duas que se estão a aproximar, como o Paços e o V. Guimarães. Não vejo, sinceramente, nada de diferente."

Jogo no Jamor com o Belenenses: "Espera-nos um jogo difícil. O relvado, que é um pormaior, parece-me que não está em muito bom estado. O tempo também não tem ajudado. Vamos encontrar uma equipa das melhores da liga no processo defensivo. Depois esta proximidade dos jogos e algum desgaste físico que os jogadores apresentam. Temos que formar o melhor onze e ir ganhar ao Jamor."

Quatro pontos de desvantagem para o Sporting: "Temos de olhar para todos os jogos para ganhar, temos de correr atrás da desvantagem, mas não olhar para esse confronto direto com o Sporting (jogo da ronda 21). Seria um erro. O nosso foco é o jogo com o Belenenses. Tentar ganhá-lo e ir fazendo o nosso caminho para que no final, que ainda falta uma volta, estejamos no mesmo lugar onde terminámos a temporada passada."