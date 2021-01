Conceição e uma marca histórica: "O presidente tem tido paciência comigo..."

Técnico vai isolar-se, no próximo domingo, no terceiro lugar do pódio de treinadores com mais jogos à frente da equipa do FC Porto, pelo que vai superar Jesualdo Ferreira (186) e ficar apenas atrás dos históricos Pedroto (321) e Artur Jorge (254)

Pódio dos treinadores com mais jogos pelo FC Porto: "Representa que o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa] tem tido paciência comigo e me tem mantido no cargo. Olhando para o histórico dos grandes treinadores do FC Porto, sinto uma alegria grande e natural. Isto é tudo muito volátil porque dependemos de resultados. Falaram há pouco da rapidez com que os treinadores passam pelos clubes... há que melhorar em muito os dirigentes e tudo o que anda à volta dos treinadores. Aqui temos o exemplo contrário, face à capacidade do presidente. Tive-o como jogador e treinador e é fundamental haver essa confiança para desenvolver trabalho."