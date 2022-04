Conceição e uma conversa "que nem entra no balneário": "Não acredito..."

Sérgio Conceição fala com jogadores do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de antevisão à receção ao Portimonense, na 30ª jornada da Liga Bwin

​​​​​​FC Porto entra primeiro e depois há um dérbi. É um vantagem, no sentido de pressionar o Sporting? "Os clubes que lutam pelo campeonato estão habituados a estas situações. Não acredito que jogar antes ou depois interfira a nível psicológico na prestação dos jogadores de uma equipa ou outra. Não acredito nisso, porque já jogámos algumas vezes antes, outras depois, muitas vezes quando estávamos atrás do primeiro classificado e outras por cima, e não foi por aí. Essa conversa nem entra no balneário. Por isso, não acredito que seja um fator importante".