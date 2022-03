Conceição e um Lyon a querer salvar-se na Europa: "Um ou outro jogador não jogou no campeonato"

Declarações do treinador do FC Porto, antes da receção ao Lyon, nos oitavos-de-final da Liga Europa

No nono lugar da Ligue 1, o Lyon está a ter uma época de contrastes entre Liga Europa e campeonato. Sérgio Conceição admitiu que o adversário pode ter uma maior atenção à prova internacional na sequência de uma maior incapacidade doméstica.

Lyon pode salvar a época? "Um ou outro jogador não jogou no campeonato, a pensar, se calhar, no jogo do Dragão. Pode ser por aí, mas isso não vai mudar a nossa postura. Não podemos controlar o adversário. Temos de fazer o nosso trabalho."