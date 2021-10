Conceição e um convite de Ricardo Araújo Pereira: "Se ganharmos ao Benfica de forma tranquila..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez uma surpresa a Joana Marques, convidada do podcast de Júlio Heitor. O humorista Ricardo Araújo Pereira e o cantor Alberto Índio também participaram na conversa.

Ricardo Araújo Pereira [conhecido adepto do Benfica] referiu que Joana Marques está "sempre do lado" do treinador: "Dizer que o Ricardo também é um grande exemplo de um profissional de topo. Obviamente toda a gente tem defeitos e o grande defeito dele nós sabemos qual é, mas há um grande respeito. Essa clubite aguda que existe... nós sentimos o nosso clube e gostamos muito daquilo que fazemos, eu sou um apaixonado por aquilo que faço e, depois, em cima disso ainda tenho a carga de ser um grandíssimo adepto do FC Porto. Vim para aqui, de uma pequena aldeia próxima de Coimbra, com 15 anos, e esta cidade e este clube adotaram-me, e estou eternamente grato. É essa paixão que vivo, mando uns pontapés nas garrafas, é verdade, mas são garrafas de água, se fosse de vinho não mandava, porque aproveitava-as todas para beber".

RAP diz o programa "Isto é Gozar com Quem Trabalha" vai ao Porto e precisa de um convidado: "Se coincidir com o clássico contra o Benfica e se ganharmos de forma tranquila, não há problema." Na resposta, RAP referiu que prefere "ficar com a cadeira do convidado vazia".

Despedida de Sérgio Conceição: "Um abraço ao Alberto Índio [também participou no podcast] e à filha, Inês, de quem eu gosto muito. Um beijinho muito grande à Joana, vamos ver-nos com toda a certeza nesta jornada europeia que vamos ter no Dragão. Um beijinho aos filhos dela, que eu sei que ainda não têm clube, mas com certeza não vão herdar o mau gosto do pai. Um abraço ao marido, não tão forte e efusivo como aos filhos, e ao seu pai também, um grandíssimo portista que passou 19 anos naquele jejum grande do FC Porto. A nova geração teve o privilégio, com o nosso presidente, de viver outros momentos. Para nós, quatro anos pareceram uma eternidade".