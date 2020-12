Conceição e a maior estabilidade do FC Porto: "Acho que estava muito mal aí mesmo..."

Treinador dos dragões aponta um dos principais problemas da equipa na fase inicial da época.

A equipa está mais estável em termos defensivos? A mudança de chip está mais rápida? "Tem a ver com tudo o que é trabalhado. Quando falamos de processo defensivo, da organização, temos de olhar para a equipa, a forma como pressionamos, como condicionamos, se somos eficazes, como reagimos à perda da bola, como transitamos de uma situação ofensiva para um processo defensivo, esse equilíbrio, são situações que nós trabalhamos, não só nos diferentes sectores, porque é trabalho coletivo, a começar nos da frente. Eu acho que estava muito mal aí mesmo, a partir da frente. Às vezes não olhamos para a origem do problema. Origem do problema tem muitas vezes tem a ver com jogadores do sector intermédio ou atacante. Temos trabalhado aí, houve sinais que as coisas não estavam tão bem e temos vindo a melhorar, é sinal que têm trabalho bem. Mas não vale de nada. Não festejamos momentos em que não sofremos, ninguém festeja nada disso, festejamos títulos"