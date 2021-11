Conceição e Taremi: "Quando deve ser egoísta é altruísta, quando deve ser altruísta é egoísta"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o V. Guimarães (2-1)

Sérgio Oliveira: "Também teve a ver com o amarelo. Precisava de mais bola, que os nossos médios pegassem no jogo, mas foi principalmente por causa do amarelo."

Taremi e a ânsia de marcar: "É normal, teve no último jogo uma outra ocasião para rematar. Agora está a rematar quando deve passar. Quando deve ser egoísta é altruísta, quando deve ser altruísta é egoísta. Faz parte deste momento. O bom do nosso processo ofensivo é a quantidade de vezes que chegámos ao último terço, por dentro e por fora."

40 jogos sem perder na Liga: "Não festejámos vitórias, festejámos títulos. O nosso objetivo é conquistar o campeonato, no final."

Mensagem final: "Enviar força ao Vítor Santos e a toda a sua família. Estamos com ele e com eles, com a família."