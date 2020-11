Declarações de antevisão do jogo com o Marselha, para a Liga dos Campeões.

No último jogo - derrota com o Paços de Ferreira - assumiu a responsabilidade. No dia a dia, sente o mesmo dos seus jogadores.

"Tenho um grupo de trabalho que homens que percebem quando o desempenho não é tão bom, que quer perceber o que correu mal e querem opinar sobre isso. Promovo isso no balneário. É de se informar com outros jornais desportivos, que talvez venha a saber o que dizem em relação à prestação deles".

O Taremi ainda não foi titular. Por comportamento ou opção?

"Por comportamento não. É super educado, que tenta fazer o máximo e se calhar é dos mais utilizados, mas ainda não foi utilizado como titular. Não será por petições públicas que vou meter um jogador, qualquer um. Depende do que podem emprestar à equipa em função da dinâmica do jogo."

Mudar o chip?

"Quando falei do chip no final do Paços, não é um chip, são 25, incluindo a equipa técnica. Os jogos são preparados ao pormenor, olhando para as duas formas, os pormenores. É conveniente, quando se muda de uma competição para a outra, mudar o chip. A preparação para o Paços foi igual à que fizemos com o Marselha. Embora com um dia mais, que é a única diferença. O nosso rigor nesse trabalho é o mesmo".