Conceição e os quatro da formação: "Não olho para a idade, para a cor do cabelo, para a cor dos olhos"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Benfica (3-1)

Ausências: "Pensamos sempre no coletivo, não preparamos nenhum jogo para que individualidades sobressaiam. Sabíamos da tarefa difícil. Fomos muito competentes na semana passada. Em saídas de treinadores, o balneário tende a juntar, a tentar mostrar ao novo treinador que são capazes. É verdade que faltavam dois jogadores. Mas os substitutos deram resposta positiva, principalmente Fábio Vieira, que não jogou na sua posição. Pedimos coisas diferentes e ele respondeu muito bem. São jogadores que merecem esses elogios."

Receio por facilitismo: "Houve um momento depois da expulsão de algum cansaço, de um ou outro jogador. Deixámos de ser tão pressionantes, nesse período. Faz parte do nosso ADN. Não gostei. Depois do 3-1, guardámos a bola de uma forma passiva, sem olhar para a baliza. Chateiam-me um bocado, eles sabem disso. Mas é uma excelente vitória, jogadores estão de parabéns."

Atraso: "Num passado recente já tivemos um dissabor e uma grande alegria com esta diferença. O campeonato é longo, isto é uma maratona. Não passa de uma vitória. Queremos títulos, no final."

Formação: "Não olho para a idade, para a cor do cabelo, para a cor dos olhos. Olho para a competência. Para mim é exatamente igual. Esses jogadores têm muita qualidade, os que vêm da formação. Têm estas oportunidades porque trabalham muito. Se são da formação ou não...diz-me pouco, isso. Não olho para as durabilidades dos contratos, também."

Apanha-bolas (Lance que dá origem ao 1-0): "Fazem parte do jogo. O público, também, que foi fantástico. Aproveito para elogiar o apoio. Os apanha-bolas fazem parte da formação. Nesse lance, é de louvar. Gosto que os apanha-bolas estejam a viver o jogo. É um menino que sonha estar naquele retângulo mágico."

Balanço e 2022: "Essas vitórias são mais importantes se festejarmos títulos. É isso que espero em 2022. É aquilo que ambicionamos."