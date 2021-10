Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Santa Clara, para a Taça da Liga. Partida com início às 19h00 de terça-feira.

Fábio Vieira e a qualidade na definição. Trabalho específico? "Esse é o trabalho que não se deve fazer com o Fábio Vieira. Isso ele já tem. Dou instruções sobre o espaço que ele pisa. O resto faz parte do talento dele. Esse é o momento dos jogadores mais criativos. Ele tem é de respeitar algumas ideias ou a ideia do treinador. O resto acaba por ser da qualidade do Fábio. Os jogadores tocam um minuto e meio na bola, o resto é movimentação."

Onze nos Açores: "Poderá haver alterações. É uma competição que tem melhorado. Queremos ganhar. É um troféu que falta ganhar. Vamos iniciar com a mesma determinação."