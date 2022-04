Conceição e o processo de inquérito ao Portimonense: "Acho que é uma vergonha"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 19h00 de sábado.

Aspeto mental: "O plano mental é essencial no futebol e na vida. Há esse lado emocional que é importante. Mas não pode ser melhor: estamos em primeiro e dependemos de nós. Aqui ninguém gosta de perder. Olhamos para o sucesso da equipa e para os erros. Acredito que haverá muita gente que gravita neste meio que tente, de certa forma, criar algumas situações menos favoráveis, mas nós tentamos separar isso e perceber o que é importante."

Processo de inquérito ao Portimonense: "Acho que é uma vergonha. Acho uma vergonha esse inquérito que se abriu a um treinador e a uma equipa. É o espelho do futebol português. Muita gente vai atrás do que é falado diariamente, que não é falado de forma genuína, pensada. Eu tenho assistido a coisas que têm atingido um nível muitíssimo baixo."