Conceição e o penálti defendido por Diogo Costa: "Ele não precisa da minha moral..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Bayer Leverkusen (2-0), partida relativa à terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Grande penalidade defendida por Diogo Costa: "Ele está lá para isso, para defender. É difícil defender um penálti mas ele não precisa minha moral para saber que é o melhor guarda-redes português da atualidade. Se olharmos para o que foi o golo do Zaidu, foi tão ou mais importante que a defesa do Diogo. O Diogo teve o instinto que lhe disse para onde o avançado ia bater o penálti mas, se lhe perguntarmos quantos penáltis viu do Schick, ele vai dizer muitos, porque nós mostramos tudo o que possa facilitar a vida aos jogadores. Foi uma intervenção importante, sem dúvida, mas houve outros momentos tão ou mais importantes".

Taremi: "Eu não gosto muito de individualizar, vou sempre pelo coletivo. Tenho que olhar para o momento do Mehdi e perceber que é preciso uma maturidade acima da média e ser um homem de caráter e personalidade forte [para lidar com a situação em seu redor]. Todo o trabalho que ele fez na equipa teve um rendimento fantástico, ele sabe separar a vida particular e o que anda à volta dele do treino e do jogo, e isso é de louvar".