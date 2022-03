Conceição e o "médio completo" Vitinha: "Temos um jogador que enche o campo"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Paços de Ferreira (2-4)

Contributo de Vitinha: "É normal que as pessoas vejam as assistências. Ele está num bom momento. É um trabalho que ele tem vindo a fazer, com evolução fantástica quando não tinha bola. Com bola, já sabíamos que era fabuloso, com uma técnica fantástica. Melhorou o passe longo, o timing de soltar a bola. Parece-me um médio completo. É sempre dos jogadores que recupera mais bolas. Associando à qualidade técnica, temos um jogador que enche o campo, o que para nós é fantástico. Não nos podemos esquecer do Matheus Uribe, do Otávio. Hoje deixámos sair um dos centrais com bola, por estratégia, e correu bem, aproveitando o espaço deixado pelo Paços."

FC Porto mais forte com esta forma de jogar? "Ganhamos consistência com uma ou outra nuance no processo ofensivo. O Otávio sente-se confortável, o Pepê está muito bem, o Mehdi cria perigo. Tentamos criar algo que os jogadores se sintam confortáveis. O Matheus Uribe é um jogador inteligente, permite-nos ter uma nuance."