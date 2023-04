Conceição e o Inter: em Itália falam de um "primeiro contacto exploratório"

Treinador do FC Porto continua bem cotado junto do clube italiano, onde a posição de Simone Inzaghi é delicada.

Simone Inzaghi vive uma situação difícil no comando técnico do Inter, equipa que vai medir forças com o Benfica nos quarto de final da Champions, e o nome de Sérgio Conceição volta a ser mencionado como possibilidade para o comando técnico.

O jornal La Gazzetta dello Sport escreve neste domingo que o atual treinador do FC Porto estava lista de opções para suceder a Antonio Conte no verão de 2021 e desde então nunca mais saiu da órbita do emblema de Milão.

A publicação vinca que já houve um "primeiro contacto exploratório", embora também realce que não será fácil tirar Conceições do Dragão, sobretudo tendo em conta a confiança que Pinto da Costa nele deposita e o contrato válido até 2024.

"Ambicioso e bem preparado, jovem mas com muita experiência internacional, e depois também bastante corporativo, no sentido de que sabe abraçar todo o projeto do clube e em troca só pede a máxima confiança dos seus dirigentes", elogia o jornal italiano, recordando que ainda bem recentemente, nos oitavos de final da Champions, o Inter viu de perto a capacidade do FC Porto, que "entrou em campo com a alma e a consciência de um grande nome do futebol europeu", mesmo tendo perdido a eliminatória por um golo.

Conceição deixou excelente impressão na passagem por Itália enquanto futebolista, tendo vestido a camisola do Inter por duas temporadas. Foi ainda jogador de Lázio e Parma.