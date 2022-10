Conceição e o erro de David Carmo: "Se estou sem azia? É mentira..."

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para sábado (15h30)

Erro de David Carmo: "Falo de um jogador porque entendo que o deva fazer. O que fiz no final do último jogo teve de ver com algo... Eu desculpo tudo, mas tenho mais alguma dificuldade em desculpar coisas daquele género. Temos um grupo fantástico, muito unido e sério e que com certeza percebe a evolução de um jovem jogador, alguma inexperiência e poucos jogos a este nível. Independentemente do gesto do David, em qualquer lado, não ser aceitável. Sei que as minhas palavras podem fazer com que se possa cobrir aquilo que foi uma vitória fantástica em Brugge e se fale mais das minhas declarações sobre o David Carmo ou mais sobre o meu castigo, para esconder aquilo que foi uma vitória fabulosa e que já passou entretanto. O que temos de fazer é ter mais uma vitória fabulosa amanhã. Se estou completamente tranquilo e sem azia em relação ao David, é mentira. Continuo com azia e dificuldade em aceitar um erro do género, mas sou o que sou, aqui frente a vocês e dentro do balneário com os meus jogadores. A maior qualidade de um treinador e daqueles que apanhei à frente, e foram muitos e bons, eram ser genuínos. Serem eles. Eu não tenho que dizer que está tudo bem e no balneário fazer outra coisa. Sou o que sou, sei o que disse e assumo essa responsabilidade, em função de uma ação negativa que podia prejudicar a equipa e meter todo um trabalho em causa."

Que importância tem o Otávio na equipa? "A equipa foi importante no último jogo. O Otávio tem 27 anos e está desde os 20 comigo. É importante na nossa dinâmica, a evolução dele ao longo destes anos foi muito positiva. Neste momento é um jogador muito maduro em campo, experiente, sabe tudo do jogo, é importante para os colega e para o balneário. Estou muito contente, conheci-o no Vitória e o Otávio desse momento e o de hoje é completamente diferente. Isso é trabalho da equipa técnica, dos colegas que o Otávio foi apanhando ao longo dos anos e que fizeram com que o Otávio esteja num momento bom e não mais do que isso."