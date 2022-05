O FC Porto publicou, esta sexta-feira, um vídeo com o discurso que Sérgio Conceição fez na habitual roda dos dragões após a vitória em casa do Estoril. O treinador reagiu, nas redes sociais.

"É esta forma de estar no jogo que tem de estar sempre presente": foi desta forma que Sérgio Conceição comentou o discurso que o próprio fez na sequência da vitória por 3-2 no reduto do Estoril, na 17.ª jornada da Liga Bwin.

Os dragões publicaram um vídeo com a palestra do técnico na roda que se seguiu a esse encontro e Sérgio Conceição reforçou uma ideia que tinha passado durante aquele momento.

Os azuis e brancos estiveram a perder por 2-0, mas deram a volta ao resultado no segundo tempo.

Veja o vídeo aqui.