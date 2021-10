Conceição, as alterações no onze e a arbitragem: "Parece-me falta sobre o Grujic"

Declarações do treinador do FC Porto em reação à derrota (3-1) na visita ao Santa Clara, em jogo do grupo D da Taça da Liga, realizado nos Açores, que impossibilita a equipa de ir à final four

Mérito e demérito: "Quando uma equipa vence por 3-1, há sempre mérito de quem ganha e demérito de que fez não faz mais para ganhar. Entrámos bem na partida, a controlar. Antes de sofrer o golo, em que me parece que houve falta sobre o Grujic, já tínhamos criado ocasiões. Fomos ineficazes em algumas situações, para não perder este jogo. Temos que dar mérito ao adversário. Os jogadores do Santa Clara, em vantagem, tiveram uma boa agressividade no jogo, sempre muito focados nas suas tarefas. Nós não tivemos tão bem nesse capítulo. Sou responsável como treinador. Em momentos chave do jogo, o adversário aproveitou. Tivemos chances mais do que suficientes para dar a volta ao jogo. Hoje em dia, a concentração e o alerta em todos os momentos é fundamental. O Santa Clara foi melhor do que nós.

Alterações na equipa: "Mudei dez jogadores porque o grupo me dá essa garantia. As rotinas e automatismos destes jogadores que entraram não estão tão bem oleados em comparação com aqueles que jogam mais minutos. Temos qualidade para dar muito mais do que aquilo que demos."

Título da Taça da Liga perdido: "É a primeira vez que vou falhar a final four enquanto treinador do FC Porto. Temos que dar mérito ao Santa Clara. Tiveram ingredientes essenciais para se ganhar jogos."