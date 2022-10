"Conceição? É muito gratificante ter uma pessoa que olhe por nós assim"

Conceição e Diogo Costa na festa do título de 2019/20

Declarações de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, em entrevista à Betano, publicada esta terça-feira.

Conceição é o treinador mais marcante: "Sim, pelo facto de me dar essa oportunidade [de jogar na principal equipa do FC Porto] e pela forma como lida connosco, como lida com a vida e pela personalidade que tem."

Trabalhar com Conceição: "Como disse numa entrevista que foi feita no Olival, tem sido muito bom. É claramente um treinador que nos obriga sempre a estar no nosso melhor e que exige muito de nós. Se formos a ver, o que nos exige é sempre o melhor para nós, por isso, é muito gratificante ter uma pessoa que olhe por nós assim."

Papel cada vez mais ativo dos guarda-redes: "A maneira como penso é ser o mais completo possível. De uma maneira ou de outra, sinto-me bem. Claro que o mais difícil é jogar fora da baliza e tentar ser um pouco mais ofensivo, mas eu sempre fui assim, não consigo ficar apenas na baliza. Foi isso que o FC Porto também procurou que eu treinasse. É algo automático, por instinto."

De poucos sorrisos: "É de mim. Não sei se é a minha maneira de estar focado e concentrado. Não é de propósito, é mesmo a minha maneira de ser. Acho que dentro e fora do campo sou assim. Sou uma pessoa muito calma, muito caseira e não sou muito sorridente. Sorrio quando tenho de sorrir, a minha maneira de encarar é sempre séria."