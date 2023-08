"Conceição é muito exigente e eu terei de ser muito mais exigente do que vinha sendo"

Excertos de uma entrevista de Alan Varela ao Magazine do FC Porto. A entrevista do médio argentino, mais recente reforço dos azuis e brancos, passará na integra na próxima semana.

Convite do FC Porto: "Quando o meu representante me falou do interesse do FC Porto, na verdade fiquei muito contente e disse-lhe que queria vir. Entretanto existiram negociações, demorou um pouco e queria ir jogando no Boca [Juniors] até ao último jogo. Graças a Deus, como disse, pude vir para cá e fiquei muito contente".

Passar da Libertadores para a Liga dos Campeões: "Dei o máximo que pude e agora toca-me jogar a Champions, que também é uma competição muito, muito difícil. Mas vou tratar de o encarar da mesma maneira, ajudando a equipa no que me competir".

Características como jogador: "Posso ter muita presença no meio-campo, também posso oferecer bons passes, marcação... Vou melhorar aos poucos aqui no clube".

Sérgio Conceição: "É um técnico muito exigente e terei de ser muito mais exigente do que vinha sendo".

Passagem pelo balneário: "É muito lindo. Vou trabalhar para dar o máximo pela equipa. Estar aqui com eles [companheiros] será algo incrível. É um balneário muito lindo e os meus companheiros são excelentes pessoas".

Escolha pelo 22: "Deram-me vários números para escolher e entre eles estava o 22. Consultei a minha família e a maioria escolheu o 22. Oxalá que se alcancem todos os objetivos e que a camisola com este número fique marcada no clube".