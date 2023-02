"Se há jogador que encarna os pilares que temos no FC Porto e são inegociáveis, é Pepe"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Gil Vicente, marcado para domingo (20h30) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin.

Sérgio Conceição enalteceu este sábado o exemplo de Pepe, que completa o 40.º aniversário no domingo, precisamente aquando da receção ao FC Porto ao Gil Vicente, da 22.ª jornada da Liga Bwin.

"Já tive algumas intervenções públicas a falar do Pepe e nunca é demais referir que ele é um atleta absolutamente excecional. Não podemos dissociar disso aquilo que é enquanto pessoa, homem e chefe de família. É a partir desses valores e dessa base que, depois, o Pepe é tudo o resto. É uma pessoa fantástica e daquelas que tive o prazer de conhecer como jogador, mas que vai ficar para a vida como amigo, porque eu me revejo em muitas das coisas que o Pepe é como pessoa", admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

O defesa internacional português soma 22 jogos durante a 22.ª época como profissional, numa carreira em que conquistou quase três dezenas de títulos e também representou o Marítimo (2001-2004), os espanhóis do Real Madrid (2007-2017) e os turcos do Besiktas (2017-2019), acumulando duas passagens pelo FC Porto (2004-2007 e desde 2018/19).

"Fico extremamente feliz por ele completar 40 anos com esta vitalidade, saúde, forma de estar e ambição. Se há jogador que encarna os tais pilares que temos no FC Porto e são inegociáveis, é ele. Encarna isso como ninguém. Mostra o rigor que nós pedimos e a sua competência, após ter jogado muitos anos ao mais alto nível com os melhores do mundo, além da ambição diária que continua a ter para ganhar e aprender alguma coisa a cada minuto. Só consegue tudo isso com uma paixão enorme pelo futebol e pela vida", notou.

Além dos elogios ao defesa e capitão, Sérgio Conceição exaltou ainda o iraniano Mehdi Taremi, que marcou um golo nos últimos nove jogos, para descartar que essa quebra se associe à ausência do brasileiro Evanilson, recentemente afetado por lesões, no ataque.

"Vocês dizem isso de acordo com estatísticas... Não tem a ver com isso. Eu olho para o jogo do Taremi em Milão, onde fez uma exibição bastante competente. Obviamente, a cereja no topo do bolo era ter concretizado uma ou outra ocasião flagrante, mas estaria preocupado se ele não estivesse lá nem trabalhasse", indicou, aludindo à derrota com o Inter (0-1), na quarta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O avançado, de 30 anos, está a cumprir a terceira temporada no FC Porto e tem sido o atleta mais influente da formação orientada por Sérgio Conceição, com 20 golos e nove assistências em 35 partidas, estando a sete tentos da época mais produtiva da carreira.

"Naturalmente, os golos vão surgir. Nestes últimos tempos, o Taremi tem dado tanto à equipa que é redutor olhar para os últimos dois meses. É um grandíssimo profissional e um grandíssimo jogador, que já deu muito e vai continuar a dar ao FC Porto", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 51 pontos, a cinco do líder Benfica, recebe o Gil Vicente, 14.º, com 23, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em desafio da 22.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.