Conceição e Luís Gonçalves dirigiram-se à equipa de arbitragem no final do Braga-FC Porto

Treinador e diretor-geral do FC Porto pediram esclarecimentos à equipa liderada por Hugo Miguel.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto, dirigiram-se à equipa de arbitragem no final do encontro entre Braga e FC Porto, que o emblema minhoto venceu por 1-0, acabando por se exaltarem um pouco os ânimos.

De recordar que o FC Porto ficou a pedir grande penalidade em três lances da primeira parte. Hugo Miguel foi o árbitro da partida, auxiliado por Fábio Melo no VAR.

Luís Gonçalves acabou por ser expulso.