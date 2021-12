Conceição e as palavras de Simeone: "Pode ter sido por simpatia, por estratégia..."

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Atlético, com início às 20h00 de terça-feira.

Simeone deu favoritismo ao FC Porto: "Não sei o porquê de Diego Simeone dizer isso. Não sei se será pela boa fase de grupos que fizemos. Pode ter sido por simpatia, por ter sido meu colega durante dois anos, pode ter sido por estratégia também. Vamos defrontar o campeão espanhol em título, era um grupo extremamente difícil e sempre disse que o Liverpool estava um bocadinho acima das outras três equipas e depois seria um grupo equilibrado. Não há favoritos nestes jogos. Olhando para os nomes que compõem o plantel do Atlético Madrid, acho que não deixa dúvidas sobre quem será o favorito. Mas isso é no plano teórico, porque no plano prático, quando o árbitro apitar, quem for mais competente vai ganhar o jogo. Vai ser um jogo competitivo no qual as duas equipas precisam de ganhar para passar."

Baixas no Atlético: "Têm centrais de fora, mas têm outros que podem compor a linha defensiva. Mas isso não é problema meu, é do Simeone. Nós também temos os nossos problemas. Acho que, pela qualidade do plantel do Atlético, seria injusto dizer que seriam menos competentes por não terem este ou aquele. Sou o primeiro a dizer que prefiro contar com todos, com uma abundância, mas isso faz parte da vida do treinador, arranjar soluções. Temos problemas principalmente na defesa com lesões do Pepe, do Marcano, e temos resolvido com Fábio Cardoso. Mas claramente que preferíamos ter o plantel todo disponível."

Jogo entre Milan e Liverpool: "Estou convencido de que o Milan vai ganhar ao Liverpool, tal como estava convencido de que o Milan ia fazer um bom resultado frente ao Atlético Madrid. A nós cabe-nos ganhar e pensar no nosso jogo e não no dos outros. A minha convicção é que o AC Milan vai dar uma boa resposta no jogo."