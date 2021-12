Conceição e as lesões de Pepe: "Arranjar soluções internas, se não puder haver solução externa"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao encontro da Taça da Liga com o Rio Ave, agendado para as 21h00 de quarta-feira. Dragões já não têm hipóteses de seguir para a final four.

Lesões de Pepe: "Houve determinadas conversas, no início da época, acerca daquilo que era o risco de ter quatro centrais, com Pepe com 38 anos, Marcano acima dos 30, que veio de uma lesão, Chancel Mbemba está no último ano de contrato, depois se fica não tem a ver comigo. Gosto de contar com cinco centrais. Agora, estamos um bocadinho curtos. O Fábio tem dado uma boa resposta. Temos trabalhado outros jogadores que não são dessa posição. É algo que me preocupa. Não me preocupa o profissionalismo do Pepe, preocupa-me o contexto e uma ou outra lesão que não eram normais há um ano atrás. Inicialmente tivemos esse discurso e voltaremos a ter essa conversa. Vamos colmatar e arranjar soluções internas, se não puder haver uma solução externa."