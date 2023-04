Conceição e as declarações de Schmidt: "O VAR é muito útil para o futebol"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Boavista, da 30.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 18h00 de domingo, no Estádio do Dragão.

Como vai preparar o meio-campo e os centrais para evitar ser surpreendido pelos contra-ataques? "É um dos pontos fortes do Boavista e temos de ter esse equilíbrio necessário. Normalmente projetamos muito os laterais e é importante que, no nosso setor intermédio, alguém seja mais posicional e os centrais estejam atentos. Também podemos projetar os nossos dois médios, ficando um lateral com os centrais, se for necessário, porque se ficar um jogador na frente não preciso dos laterais nem dos médios para estar equilibrado no momento da perda. Somos muito mais eficazes se metermos muita gente na frente, porque estamos mais preparados para reagir à perda e para ter sucesso na reação. Para que o adversário não saia nos ataques rápidos, que podem ser perigosos. Mas isso depende de tudo, faz parte dos tais momentos de que eu falo e em que temos de ser fortes. Estamos preparados para isso, dentro daquilo que somos como equipa, com o Boavista e em todos os jogos, independentemente da supremacia que possamos ter durante o jogo, temos de estar sempre atentos à perda de bola e reagir, estamos equilibrados em termos defensivos."

Nesta fase mais estável, com menos lesões, o FC Porto vai conseguir dar um passo em frente, superar-se, e atingir o nível que não conseguiu noutros jogos? "Essa superação, essa resiliência, tem a ver com os momentos em que não tínhamos tantos jogadores, tínhamos muitos indisponíveis. Agora, só o João Mário está fora e amanhã não jogará. De resto, fico contente por ter mais opções e mais boas dores de cabeça para formar um onze e uma estratégia. Esses momentos de superação e muitas das vezes estar limitado nas escolhas... nunca será o meu discurso, não será desculpa. Todos são importantes. Não posso mudar isso, é o meu sentimento. Se ganhar 1-0 fico muitíssimo contente."

Roger Schmidt disse que o VAR deveria acabar. Concorda com isso? "O VAR é muito útil para o futebol."