Conceição e as comparações com Pedroto: "Não é demagogia..."

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (20h30)

Gestão: "Preparámos um jogo de cada vez. Estamos habituados a competir de três em três dias o ano todo. Chegámos longe em todas as competições. É melhor competir a meio da semana. Tendo 26, 27 jogadores, toda a gente quer jogar. A gestão é feita todo o ano. O que queremos para cada jogo, que jogadores queremos. Olho para o Famalicão como o mais importante. Depois, pensarei no Arouca. O mais importante é ganhar."

Números de Pedroto: "Estou focado em ganhar. Não é demagogia. Igualando o senhor Pedroto deixa-me orgulhoso, mas o resultado é tão importante. Um dia, olhando para trás, posso ver esses números. Não quero fazer comparações com uma figura que está bem lá em cima, o senhor Pedroto. Queremos dar mais uma final. O nosso pensamento é o treino desta quarta e o jogo desta quinta."