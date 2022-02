Conceição: "Houve correções e, depois, o jogo só teve um sentido"

Declarações do treinador do FC Porto em reação ao triunfo, por 2-1, sobre a Lázio, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa

Análise: "A atitude foi boa. A interpretação daquilo que era a ocupação do espaço sem bola não estava a ser o que tínhamos planeado. Culpa minha, com certeza, porque houve jogadores que não interpretaram bem o que eu queria. Houve correções ao intervalo, mesmo chegando com mais perigo ao golo do que a Lázio na primeira parte, depois o jogo só teve um sentido, sendo a Lázio uma equipa boa com qualidade individual e coletiva, com um bom treinador. Estão habituados a estas andanças. Qualquer jogo na Europa é difícil. Nós somos determinados e competitivos para lutar pela vitória."

Mudanças de jogadores: "Sem bola estávamos a dar muito espaço para sair, algo em que normalmente somos fortíssimos [a evitar]. Houve alguma falta de agressividade num primeiro momento e má interpretação na ocupação de espaço. Teve a ver com as características de alguns jogadores. O Fábio Vieira e o Grujic não saíram porque estavam a jogar mal, mas sim porque tinha amarelo. Senti que necessitávamos do Otávio no corredor central, assim como nas alas."

Exibição de Toni Martinez: "Não é fácil um jogador que não está a ser utilizado... Tem que, diariamente, estar no limite em termos de capacidade de trabalho, de sofrimento. Não tem sido tão protagonista como outros, mas o seu momento acabou por chegar. Quando os jogadores são sérios e têm estado de espírito... Eles sabem, eu disse-lhes que todos seriam importantes pois vamos ter semanas próximas com muitos jogos. O pós-Liga Europa é muito difícil dado o espaço de tempo para recuperação. Os jogadores dão diariamente aquilo que quero em cada treino."

Desfecho da eliminatória: "Esta vitória não resolve absolutamente nada. Temos uma grande equipa pela frente, vamos ter muitas dificuldades em Roma e temos que as superar."

Cem vitórias pelo FC Porto no Estádio do Dragão: "Se conseguirmos, no final da época, títulos graças a essas vitórias, fico contente. Caso contrário, é só um número."