Conceição e a suspensão de 15 dias: "Foram céleres na decisão, foi no mesmo ano civil"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Braga, domingo, às 20h30.

Sérgio Conceição deixou este sábado um curto comentário ao castigo de 15 dias de suspensão imposto pelo Conselho de Disciplina, por críticas à arbitragem do jogo com o Belenenses, realizado em fevereiro passado.

"Foram céleres na decisão, foi no mesmo ano civil. Disse que não vale tudo para ganhar, os jogos têm de ser ganhos em campo e nós todos temos de melhorar, incluindo algumas instâncias do futebol, para não se exporem a situações ridículas como esta", afirmou aos jornalistas.

Tal como O JOGO informou, o FC Porto dá início este sábado à defesa que permite ao treinador estar amanhã no banco, a orientar a equipa frente ao Braga.