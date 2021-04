Conceição e a super motivação de Taremi: "Nos jogos em que não marcou diziam para o tirar..."

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Nacional, na Madeira, agendado para as 17h30 de domingo.

Taremi: "Agora deve estar super motivado, até pelo ambiente que se cria à volta dele. Mas nesses nove jogos em que não marcou era ao contrário e diziam para tirar o Taremi... Cada um olha para o futebol com os seus olhos e alguns por influência de outros, mas quanto a isso eu não posso fazer nada. Tenho de escolher os melhores para jogar. Nesses jogos em que não marcou eu achava que treinava o suficiente e bem para marcar, e depois por curiosidade nos dois jogos em que foi para o banco, marcou, que maravilha."

[em jeito de brincadeira] Vai continuar no banco então? "[risos] É uma possibilidade..."

Jogo com o Chelsea: "Falando do último jogo, foi o período [quando alterou a equipa] em que sofremos mais. Até lá, zero. Quando quis meter o que o povo pede, não estou a falar do Taremi especificamente, estou a falar das mexidas, foi quando sofremos mais: bola na cara do Marchesín, três cantos... São as outras situações, as tais influências não visíveis, que também falava o treinador do Chelsea... Devia estar a referir-se ao investimento inacreditavelmente superior e ao rendimento da sua equipa em relação à nossa, que o nosso foi muito maior, mas tenho de admitir que oo resultado é o mais importante e nisso foram melhores."

Mais oportunidade para jogadores que não têm jogado tanto? "Não preparo a equipa e não defino um onze em função do calendário. Aquilo que para mim é muito importante na preparação de um jogo é aquilo que eles me dão, o estado momentâneo de forma e a estratégia para o jogo. Não vai depender de calendário, de idade, de mais nada. Para não haver dúvidas."