Conceição e os valores da renovação de Otávio: "Esse tema não entra no balneário..."

Treinador do FC Porto, em projeção à terceira eliminatória da Taça, assegurou, sem se alongar, que a renovação contratual do médio não é assunto no seio do grupo. Jogo com o Sintrense tem início às 18h45 de sexta-feira.

Renovação do Otávio explicada no Relatório e Contas: "[Esse assunto] Não entra no balneário. Pura e simplesmente não entra."

Sobrecarga de Luís Diaz, Uribe e Taremi: "Estamos atentos. Temos de fazer uma gestão no que diz respeito à recuperação deles quando não estão em competição de seleções. Apesar da grande utilização, tentamos ao máximo que o trabalho os coloque a um nível alto nos jogos. Hoje em dia, com aquilo que os clubes têm, eles estão mais preparados para fazerem uma quantidade superior de jogos, mas não de forma tão exagerada. Nos últimos tempos, até pela pandemia, joga-se de uma forma exagerada."

Resultados da última jornada do campeonato: "Fico menos mal disposto quando ganho. Do campeonato, falarei a seu tempo, após o jogo com o Milan."