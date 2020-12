Conceição e a posse de bola: "Fica a informação para quem não sabe"

Declarações do treinador do FC Porto à RTP antes da Supertaça com o Benfica.

Sérgio Conceição concedeu uma entrevista à RTP com a Supertaça com o Benfica, quarta-feira, como pano de fundo. O treinador do FC Porto falou sobre a posse de bola e da vontade que tem em fazer da mesma uma arma para um jogo ofensivo.

"Estou sempre preparado para o que o jogo me pedir. Fica a informação para quem não sabe: fomos a equipa com mais posse de bola o ano passado. Há certos rótulos que querem colocar que não fazem parte da dinâmica da equipa com bola. Agora, temos de olhar para a posse de bola quando a temos com um objetivo. O futebol é muito simples: é marcar golos e não sofrer. Qual é a melhor forma de desmontar o adversário? Mais vertical? Mais na largura? Com mais paciência? Mais ligada? Mais objetiva? Depois depende da qualidade dos treinadores e dos jogadores em interpretarem da melhor forma para se fazerem mais golos e para não se sofrer. Ou seja, para se fazer mais golos do que aquilo que se sofre e, principalmente para mim, fazer golos e não sofrer", afirmou o técnico.

O encontro com o Benfica tem início marcado para as 20h45 de quarta-feira.