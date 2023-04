Conceição e a gestão das lesões no FC Porto: "Quando o Pepe entra e não se nota..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, agendada para as 20h30 de sábado e a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin

O campeão nacional FC Porto está a ter uma "época difícil" para articular as lesões sofridas por alguns dos seus futebolistas mais influentes com uma alta carga competitiva, lamentou hoje o treinador Sérgio Conceição.

"Temos tido em muitos momentos mais do que três, quatro ou cinco jogadores no nosso departamento médico. No jogo em Milão [frente ao Inter, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que os dragões perderam por 1-0], estivemos até à última para ver [a aptidão de] dois ou três jogadores que acabaram por jogar, mas dificulta-nos muito a preparação dos jogos. Uma coisa é dizer aquilo que eu quero no quadro, outra é passá-la no campo para eles perceberem qual o espaço a ocupar. Foi a mesma situação na Luz [no clássico com o Benfica, da 27.ª jornada da I Liga]", observou o técnico.

Sérgio Conceição falava durante a conferência de imprensa de antevisão à receção dos 'dragões' ao lanterna-vermelha Santa Clara, no sábado, para a qual vai estar desfalcado do médio sérvio Marko Grujic e do avançado iraniano Mehdi Taremi, ambos suspensos.

"Obviamente, é importantíssimo termos o plantel todo disponível. Dois jogadores têm de entrar para esses lugares. A nossa estratégia passa por onde é que irei utilizar o Otávio - ou se o vou ou não utilizar -, o Pepê e quem será o lateral direito. É verdade que ambos [Grujic e Taremi] fizeram um excelente jogo na Luz, tal como toda a equipa", assinalou.

De fora também está João Mário, que foi utilizado durante 15 minutos frente ao Benfica, mas ressentiu-se da recente entorse sofrida no joelho direito, sendo o único jogador presente num boletim clínico bem mais aliviado.

"Quando o Pepe entra neste jogo e não se nota [a lesão], é porque houve um trabalho de preparação nesse sentido. Agora, nunca é a mesma coisa estar a trabalhar com a equipa ou à parte e com limitação física. Isto não é desculpa para já termos perdido em Vila do Conde [por 1-3 com o Rio Ave, na quarta ronda] ou em casa face ao Gil Vicente [por 1-2, na 22.ª]. Houve outras razões, mas dificultou a tarefa da nossa equipa técnica", admitiu.

O FC Porto, segundo colocado, com 64 pontos, recebe o lanterna-vermelha Santa Clara, com 15, no sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.