Conceição e a mensagem "muito interessante" de Grujic: "É uma frase à Pedroto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi portuense, com o Boavista, agendado para as 17h00 de sábado, em jogo referente à décima jornada da Liga Bwin.

Marko Grujic disse nas redes sociais que no FC Porto ou se ganha ou se aprende: "Um filósofo incrível... Não sabia. Ai disse isso? Não sabia. Muito interessante. Mas tem razão, é por aí. Se disse isso, acho interessantíssimo. Acho que é uma frase à Pedroto, aqui ou se ganha ou se aprende. É verdade."

FC Porto sem perder no campeonato há quase um ano: "O único comentário que me vem à cabeça é que o FC Porto não joga só no campeonato, joga em várias competições."

Boavista: "O Boavista tem jogado num sistema 3x4x3, 5x2x3 por vezes, no jogo, mas independentemente de quem joga, o Boavista tem sido equipa muito equilibrada. 11 golos marcados, 11 sofridos. O João [Pedro Sousa] encontrou um equilíbrio neste sistema, onde a equipa é interessante naquilo que faz quando tem bola e quando não tem. Não jogam uns, jogam outros, o Boavista tem um plantel interessante, não foi construído se calhar no timing certo, tem um ou outro lesionado, mas isso não vai facilitar em nada nossa vida. É um jogo diferente dos outros para as pessoas do Boavista, do FC Porto também porque é um dérbi, percebemos a importância na cidade do Porto. Já são alguns jogos que faço contra o Boavista, como treinador do FC Porto, e percebo que o comportamento é sempre muito aguerrido, muita emoção no jogo. Estamos à espera de muitas dificuldades amanhã."

Meio-campo é onde tem maiores e boas dores de cabeça? "É, no sentido de termos jogadores de grandíssima qualidade. Tenho noutros setores também, mas em que a diferença, por uma ou outra razão, é um bocadinho maior no setor intermédio e principalmente no corredor central."