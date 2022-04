Conceição e a derrota em Braga: "Foi uma reação difícil pelo que se passou no jogo"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 19h00 de sábado.

Jogo com o Vizela: "Como eu digo, estes jogos na parte final do campeonato ganham uma dimensão diferente, são equipas que lutam por diferentes objetivos. O Vizela também vê estes jogos como finais. Espera-nos um jogo competitivo, cabe-nos ir à procura dos três pontos, é com esse intuito que preparamos este jogo."

Derrota em Braga: "Uma reação difícil pelo que se passou no jogo, não estamos habituados a perder. Olhámos para dentro, para o que não fizemos, o que podíamos ter feito. Não falo de atitude, talvez mais inteligência no jogo. O Braga mudou a postura habitual e nós não soubemos, a começar por mim, desmontar a organização defensiva do Braga. Derrotar o FC Porto é sinónimo de qualidade da equipa técnica e dos jogadores. Depois foi uma semana a preparar o Vizela, perceber o que se passou no jogo. Há outras coisas que não controlamos, mas às quais estamos atentos."

Uribe: "O Uribe está melhor e poderá estar nos convocados."