Conceição e a culpa da época passada: "Uma grande fatia decidida por erros dos árbitros e do VAR"

Sérgio Conceição recorda o que erra o

Militão no banco no FC Porto-Benfica 18/19 : "Tem a ver com a tal coerência. Todos olham para esse jogo com o Benfica, mas antes houve Braga e Tondela. Ganhámos 3-0 os dois. Militão, foi público, saiu com amigos e chegou quase de manhã. Não podia, na minha forma de liderar, juntamente com o líder máximo do clube, metê-lo a jogar após um comportamento do género.. Olham muito para Benfica, mas podem olhar para o empate em Alvalade, com uma decisão aos 44', na qual o Bruno Fernandes devia ser expulso. O que tornaria, teoricamente, mais fácil de ganhar. Com o V. Guimarães mandámos três bolas aos ferros e há um golo, que acho limpo, do Pepe. Há a seguir o jogo em Moreira de Cónegos com uma ou outra decisão que não foram as melhores. Demérito nosso? Houve, a começar por mim; Mérito do adversário? Houve, a começar pelo Lage; mas há depois uma grande fatia decidida por lances com erros dos árbitros e do VAR. Lembro-me do Feirense, de Vila do Conde, de Braga, muitos jogos no ultimo terço onde o adversário ganhava 1-0 e viam-se com decisões mal validadas do árbitro ou do VAR. E não vi ninguém a justificar o que quer que fosse, como vi este ano o Vasco Santos este ano [Portimonense-FC Porto]."

Vitória com erro a favor: "Já. Com o Santa Clara, possivelmente, é falta do Corona sobe o lateral. Mas também vi um artigo de opinião de um vice-diretor quase dez dias depois desse lance. No ano passado não vi isso."

DECLARAÇÕES AO CANAL 11