Conceição e a covid-19: "Ainda hoje tivemos uma conversa com o departamento médico"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Portimonense, da ronda 13 do campeonato e com início às 19h00 de sexta-feira.

Preparação: "Foi uma preparação igual à de outros jogos. A olhar muito para o que somos como equipa, olhar para o adversário e perceber o porquê do bom momento. É um jogo historicamente difícil."

Melhor defesa a seguir aos grandes mora no Algarve: "Históricos não me dizem muito. Levam-me para um sentimento de que é sempre muito difícil jogar em Portimão. Temos exemplos no passado recente, com jogos ganhos ao cair do pano. Portimonense habituou-nos a ter grupos com jogadores de qualidade acima da média. Tem jogadores fisicamente fortes, organiza-se bem, muito vertical, muito incisiva nos ataques rápidos. Pode não ser das equipas que cria mais situações de golo, mas é muto eficaz. Estamos precavidos para um jogo difícil, com jogadores dentro de uma dinâmica coletiva que tem sido forte. Cabe-nos continuar a criar muitas situações no último terço e sermos mais eficazes do que temos sido, continuarmos a ser uma equipa concentrada e forte no processo defensivo."

Covid-19: "Ainda hoje tivemos uma conversa no balneário com o departamento médico. A responsabilidade tem de ser de toda a gente, temos de viver com isso. Se não formos responsáveis podemos ficar sem alguns elementos. Todos os cuidados são poucos. É preocupante não só no futebol, mas também na sociedade."