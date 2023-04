Conceição e a continuidade no FC Porto: "Mal seria se precisasse de uma vitória"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o Benfica-FC Porto (1-2), clássico relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Há muita conversa sobre a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto. Precisava desta vitória? "Mal seria se precisasse de uma vitória. É sempre importante ganhar, damo-nos mal com empates e derrotas. Era um jogo importante de campeonato. O que se passou já foi falado pelo presidente, acho que nem fica bem comentar por cima dele. É importante descansarem, passarem uma boa Páscoa e que segunda-feira comecem a preparar o Santa Clara".

Importância das segundas bolas: "Limitou um dos pontos fortes do Benfica, que gosta de ter bola e tem uma dinâmica interessante. Médios a mostrarem-se muito, alas a explorarem o corredor central, o Rafa irrequieto... O Rafa foi meu jogador no Braga, conheço-o bem. Tirar bola ao Benfica era muito importante. Fomos fiéis ao que somos. Essa pressão alta, essa agressividade faz parte das caraterísticas da equipa. Não ter o Pepê atrás foi por isso, pela inteligência de jogo que tem e para acompanhar o Grimaldo. O Galeno também já está habituado a essa situação. O Uribe mais solto e o Grujic mais posicional, perto dos centrais. Percebemos que a segunda bola é fundamental no jogo. Em todos os momentos foi importante a concentração e dedicação. Com o Gil Vicente também percebemos o que fazer, mas aquilo descambou, contra o Rio Ave fora de casa também. Devíamos ter tido esta consistência noutros jogos da época".