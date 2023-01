Conceição e a consistência esta época: "Eu também faço esse exame de consciência..."

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para esta quarta-feira (20h45) e referente aos oitavos da Taça de Portugal

Falta de consistência: "Eu também faço esse exame de consciência. Olho para algumas situações que não são normais. Depois do 3-0 ao Sporting, perdemos em Vila do Conde. Depois da grande vitória em Brugge, empatámos no Santa Clara. Há jogos em que não houve beleza, mas temos de dar outra resposta. Estamos atentos. Queremos encontrar a tal solidez. Perdemos um jogo no ano passado. Queremos isso: ganhar sempre e procurar a perfeição. Não é fácil. Está tudo ligado ao talento do jogador, mas há também a questão emocional, que é importante nas vidas e no futebol, também."

Haverá alguma gestão na equipa? "A confiança é exatamente a mesma e não vai haver gestão alguma. Vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor, exceto o guarda-redes."