Conceição e a arbitragem: "Se calhar não tinha sido um ponto nos dois jogos"

Treinador do FC Porto considerou que Otávio foi irregularmente derrubado na grande área do Manchester City e defendeu que a arbitragem teve influência nos resultados dos dois jogos com os ingleses

Após o golo anulado de Gabriel Jesus: "Passou-me pela cabeça entrar o Toni Martinez. Mas como o golo foi anulado, decidi alterar e meter o Fábio Vieira no lugar do Otávio. O Marchesín fez defesas atrás de defesas, fez uma boa exibição, mas está lá exatamente para isso. Há dois anos, o Marega fez golo em cinco ou seis jogos seguidos na Champions. Não vi ninguém realçar nada disso. O Marchesín teve uma boa exibição, assim como a equipa, em termos do processo defensivo. Se estava à espera de mais com bola? Sim. Sabíamos como ferir o adversário. Tivemos mais oportunidades no jogo em Inglaterra, mas hoje o comportamento foi bom."

Penálti reclamado: "Penso que há um penálti sobre o Otávio neste jogo. O peso da arbitragem na Champions é diferente. Em Inglaterra passou-se o que toda a gente viu. No geral, as coisas tinham sido diferentes. Se calhar não tinha sido um ponto em dois jogos."

Críticas de Fernandinho, jogador do Manchester City: "Ainda não vi."