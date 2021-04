Conceição e a reação de Tuchel: "Não lhe dirigi a palavra durante o jogo"

Declarações do treinador do FC Porto na sala de imprensa, após o triunfo por 1-0 frente ao Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Champions.

Frustração: "Estávamos a jogar contra o Chelsea, não é uma equipa banal. A estratégia passava por sentir a equipa confortável no que era o jogo, em termos essa coesão. Sabíamos que se tivéssemos um comportamento dentro do planeado faríamos golos e não permitiríamos situações ao Chelsea, foi o que aconteceu. Nestes 180 minutos cri+amos mais situações de golo, fomos mais equipa do que o Chelsea. A frustração é grande. Foi dos melhores jogos, nós como equipa técnica, na Liga dos Campeões. Se não foi o melhor, está lá perto."

Desentendimento com Tuchel: "O meu inglês não é perfeito. Não adianta estar aqui a falar disso. Não houve troca de palavras, estive concentrado no jogo, não sei o porquê da reação. Ouvi alguns insultos, já passou. A minha irritação final tem a ver com isso. Não lhe dirigi a palavra durante o jogo e e não olhei para o banco deles. Estava preocupado com o jogo e com aquilo que estávamos a fazer."