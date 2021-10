Conceição: "Digo o que sinto, não tenho de andar com paninhos quentes"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo por 1-0 frente ao Milan, para a terceira ronda da Champions.

O FC Porto venceu o Milan por 1-0 e passou a somar quatro pontos no Grupo B da Liga dos Campeões. Conceição, em declarações ao Porto Canal, disse estar à espera de uma segunda volta intensa.

"Vai ser uma segunda volta muito competitiva como foi a primeira, espero que com resultados diferentes, temos a ambição... Sabendo que o Liverpool é a equipa mais confortável, pelos pontos e por ser das melhores equipas do mundo. E não estou a tentar justificar alguma coisa, digo o que sinto, não tenho de andar com paninhos quentes. Mas vai haver esta luta entre três, esperemos que entre dois, o próximo jogo é importante, em Milão", afirmou, ciente de que um resultado positivo em San Siro tira o clube italiano definitivamente da luta.

"Vamos lutar para isso e sabendo disso, agora é descarregar a adrenalina da Champions e mudar o chip para Tondela, jogo muito importante para o campeonato", rematou